Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине (фото)

По предварительной информации, ранена одна женщина.
Российская армия в ночь на 30 августа атаковала три района Днепропетровщины. Никопольский район оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии, а по Криворожскому и Днепровскому нанесли ракетные удары.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Масштабы разрушений в результате ракетных ударов выясняются. О жертвах и пострадавших не сообщается.
В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека, выведены из строя две линии электропередачи.
В Красногригорьевской общине россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Задел электросети и газопровод.
Напомним, на Днепропетровщине разоблачили и сообщили о подозрении двум коллаборантам и пророссийскому блогеру. Ими оказались жители Днепра, Павлограда и Кривого Рога.
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