Ракета попала по территории возле нежилого помещения.

Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших.

Об этом сообщил глава ДОС Николай Лукашук.

"В Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями ракета попала по территории возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших. Какой именно ракетой попали – сейчас выясняют специалисты", — сообщил он.



По его словам, сейчас оккупантов на Днепропетровщине нет.



"В области продолжается разминирование территорий. Сегодня саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали почти 160 снарядов. Работы продолжаются и будут продолжаться. На нашей земле не останется ни одного куска смертоносного российского металлолома", — написал Николай Лукаш.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль ряд городов Донецкой области и предпринимают попытки прорыва.

Читайте также:

Без верующих в церкви: в ОВА сообщили, как полтавчане будут праздновать Пасху в условиях войны

Крейсер "Москва" пока стал самой дорогой военной техникой, которую подбили ВСУ: какая его стоимость

ВСУ отодвинули линию фронта от Кривого Рога на 40-50 километров.