Ракета попала по территории возле нежилого помещения.
Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших.
Об этом сообщил глава ДОС Николай Лукашук.
"В Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями ракета попала по территории возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших. Какой именно ракетой попали – сейчас выясняют специалисты", — сообщил он.
По его словам, сейчас оккупантов на Днепропетровщине нет.
"В области продолжается разминирование территорий. Сегодня саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали почти 160 снарядов. Работы продолжаются и будут продолжаться. На нашей земле не останется ни одного куска смертоносного российского металлолома", — написал Николай Лукаш.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль ряд городов Донецкой области и предпринимают попытки прорыва.
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