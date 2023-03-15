Россия нанесла ракетный удар по Харькову: что известно

В Харькове раздались взрывы после объявления тревоги.

Российская армия утром 15 марта нанесла ракетный удар по Харькову. Взрывы раздались во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

Местные жители в Сети сообщают, что после взрывов над городом поднялся столб дыма.

Напомним, российская армия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас в акватории на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей.

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