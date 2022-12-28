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Россия нанесла ракетный удар по Харькову: на место попадания выехали спасатели

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
2679
Время на прочтение
1 мин
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Россия нанесла ракетный удар по Харькову: на место попадания выехали спасатели

Фото: Виталий Малецкий

На городе поднимается дым.

Российские оккупанты утром 28 декабря нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины.

"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", — написал он.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. По его словам, данных о пострадавших нет. Информация уточняется.

Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, а мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал об обстреле города. Местные жители сообщали о звуках взрывов, после чего о дыме над одним из районов.

Напомним, что РФ не перестает атаковать Харьков. Город и область постоянно находятся под обстрелами врага. Так, только за прошедшие сутки российские захватчики обстреливали приграничные районы Харьковщины из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения. Больше всего оккупанты обстреливают Купянское направление и почти ежедневно стряпают и по самому Харькову.

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Дата публикации
Просмотры
2679
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