Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области: что известно о "прилете"

Информации о потерпевших нет.

Ночью 13 мая во время воздушной тревоги русская армия атаковала Хмельницкую область. Оккупанты РФ ударили по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельнитчину. К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Местные власти подчеркивают, что объект расположен за пределами населенных пунктов. Все соответствующие службы работают на месте. Больше деталей ночной атаки РФ не сообщается.

По словам мэра Александра Симчишина, жители областного центра могут слышать взрывы и после отбоя воздушной тревоги. Она продолжалась в регионе с 03:06 до 07:03.

Напомним, в ночь на 13 мая оккупанты совершили очередную масштабную атаку территории Украины. Воздушная тревога начала распространяться по стране около 01:20. О взрывах сообщили не только в Хмельницком, но и Николаеве, Киевской и Львовской областях.

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