Россия нанесла ракетный удар по Коростеню: погиб человек

Россия нанесла ракетный удар по Коростеню: погиб человек

Разрушены десять домов.

В субботу, 6 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Коростене в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что ракета ударила по частному сектору. В результате авиаудара погиб один человек. Кроме того, двое местных жителей травмированы.

В результате ракетного удара разрушены десять частных жилых домов. В одном случился пожар.

Кроме того, спасены пятеро детей из подвального помещения.

Между тем, в Нацполиции сообщают, что документируют последствия ночных обстрелов в Житомирской области. Отмечается, что попали в дома мирных жителей в Коростене. Несколько из домов разрушены до основания, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.