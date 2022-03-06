Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Россия нанесла ракетный удар по Коростеню: погиб человек

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия нанесла ракетный удар по Коростеню: погиб человек

ГСЧС

Разрушены десять домов.

В субботу, 6 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Коростене в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что ракета ударила по частному сектору. В результате авиаудара погиб один человек. Кроме того, двое местных жителей травмированы.

В результате ракетного удара разрушены десять частных жилых домов. В одном случился пожар.

Кроме того, спасены пятеро детей из подвального помещения.

Между тем, в Нацполиции сообщают, что документируют последствия ночных обстрелов в Житомирской области. Отмечается, что попали в дома мирных жителей в Коростене. Несколько из домов разрушены до основания, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Следующая публикация