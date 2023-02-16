Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: появились новые детали и фото обстрела РФ

В Кременчуге Полтавской области в ночь 16 февраля раздавались сирена и звуки взрывов из-за враждебной активности. Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в районе Кременчуга.

Об этом рассказал мэр Виталий Малецкий.

Городской глава отметил, что прошло без жертв, но в результате вражеской атаки есть повреждения частных домов, окон, крыш, заборов, автомобилей.

"Очередная беспокойная ночь. Ночь, когда и взрослые, и дети не спали из-за звуков сирен и взрывов. Ночь, которая еще больше добавила всем нам ненависти к врагу. Почти всю ночь рядом с нами летали то вражеские беспилотники, то вражеские ракеты. Несколько ракет. попали в объекты критической инфраструктуры в районе Кременчуга. Предварительно, слава Богу, погибших нет", — уточнил он.

Малецкий подчеркнул, что врагу не удастся сломить украинцев.

"Все починим и восстановим. А как после темной сложной ночи приходит прекрасное солнечное утро, так и после войны наступит долгожданный мир и ПОБЕДА УКРАИНЫ!", — добавил мэр.

Войска РФ обстреляли ракетами Полтавщины / Фото: Виталий Малецкий

Напомним, ранее об обстреле сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, по данным которого, оккупанты попали двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры Кременчуга.

Также россияне атаковали объект критической инфраструктуры Львовской области.

И обстреляли ночью 16 февраля Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки там погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Много разрушений.

Всего за ночь россияне выпустили по Украине 32 крылатых ракет. ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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