Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

Днем 8 сентября во время объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Местные власти сообщили, что Россия нанесла ракетный удар по городу.

Заметим, в 15.53 на территории Днепропетровской области объявили сигнал воздушной тревоги. Через 10 мин в областном центре раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – коротко написал Вилкул.

Пока больше подробностей нет. Добавим, по состоянию на 16:17 в области отменена воздушная тревога. Можно оставлять бомбоубежища.

Напомним, в Генеральном штабе сообщили хорошие новости с фронта. В Харьковской области ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, также деоккупировали от врага поселок Озерное Донецкой области. Общая площадь освобожденной от оккупантов территории Украины составляет 700 квадратных километров. Контрнаступательная операция продолжается.

Зеленский: Хорошие новости из Харьковщины - гордость за наших воинов

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