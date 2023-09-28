Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: что известно

Вечером 27 сентября во время воздушной тревоги российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву. Произошло попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вечером 27 сентября около 21:44 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате "прилета" произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет.

Следует отметить, что последняя воздушная тревога в Николаевской области продолжалась более семи часов: с 20:20 27 сентября до 03:30 28 сентября. Около 22:00 в городе были слышны взрывы. Городской голова Александр Сенкевич призвал людей ничего не фотографировать и не выкладывать в Сеть.

Как сообщалось, ночью против 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Россияне применили 39 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 34 беспилотника.

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