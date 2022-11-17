Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области - ОВА

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры.

Об этом он написал утром 17 ноября в Telegram.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!", - подчеркнул он.

В Киевской области и столице 17 ноября утром во время воздушной тревоги раздались взрывы. В ОВА сообщают о работе ПВО и просят людей оставаться в укрытиях и безопасных местах.

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Также взрывы прогремели в Днепре. Там сообщали о минимум 4 взрывах и о том, что после них в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Стоит отметить, что из-за ракетной опасности покраснела вся Украина, кроме аннексированного Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.

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