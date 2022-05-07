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Россия нанесла ракетный удар по Полтавщине: "прилет" — в объект инфраструктуры

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Россия нанесла ракетный удар по Полтавщине: "прилет" — в объект инфраструктуры

Иллюстративное фото. / Associated Press

В субботу, 7 мая, армия государства-агрессора России нанесла ракетный удар по Полтавской области.

Российские оккупанты ударили ракетами по Карловке. Сообщается, что во вражеский удар попал объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - написал он. 

К слову, в субботу возмущенную тревогу на территории области объявили на рассвете — после 04:00. Менее чем через полчаса ее отменили.

Как сообщалось, вечером, 6 мая, российские силы снова обстреляли ракетами Одесщину, но сработала противовоздушная оборона. Также враг ужесточил воздушную разведку над Одесской областью.

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