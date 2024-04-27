Россия нанесла ракетный удар по психбольнице в Харькове: в медучреждении было полсотни пациентов

Во время атаки россиян травмирована 53-летняя женщина.

В ночь на 27 апреля страна-террористка атаковала ракетой С-300 психбольницу в Харькове. На момент удара в медучреждении находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также читайте Сможет ли Украина вернуть всю свою оккупированную Россией территорию: оценка аналитиков США

"27 апреля 00:30 г. Харьков удар С-300 по территории 3-й психбольницы. В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травм получила 53-летняя женщина ", – говорится в его сообщении.

По его словам, на момент прилета находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы.

"В общей сложности в заведении около 900 пациентов и около 250 сотрудников заведения на суточном дежурстве", — добавил Синегубов.

Напомним, ночью 27 апреля оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове. Под удар попала больница.

Читайте ведущие новости на сегодня