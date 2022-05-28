Россия нанесла ракетный удар по родному городу Зеленскому: в небе виднеется дым

Вечером в субботу, 28 мая, российские войска нанесли ракетный удар по городу, где родился украинский президент Владимир Зеленский – Кривом Рогу.

Вражеские удары нанесли во время объявленной воздушной тревоги. Ракеты попали в один из районов на выезде из Кривого Рога.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях", – написал Вилкул.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что "прилеты" зафиксировали в пригороде Кривого Рога. На месте ракетного удара работают все соответствующие службы. "Все службы работают. Масштабы разрушений и данные по пострадавшим уточняются, дополнительная информация будет позже. Оставайтесь в укрытиях", — отметил чиновник.

Как сообщают очевидцы в пабликах, на месте ракетного удара поднимается чёрный дым. Перед этим были слышны мощные взрывы.

Стоит отметить, что в Днепропетровской области продолжается воздушная тревога, которая была объявлена в 20:05. Призываем всех пройти в укрытие.

Напомним, российские военные обстреляли Золочев под Харьковом, в результате чего ранены два человека. По данным прокуратуры, в результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.