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Россия нанесла ракетный удар по Славянску: фото последствий

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россия нанесла ракетный удар по Славянску: фото последствий

Ракетная атака РФ на Славянск

Предварительно известно, что обошлось без жертв.

В ночь на 19 сентября оккупационные войска ударили ракетами С-300 по Славянску.

Об этом сообщает МВД Украины.

Россияне повредили учебное заведение, общежитие и частный дом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Около 01:00 российские войска "Смерчами" накрыли село Богатырь, ранили человека. Снаряды попали в частный дом и хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток Россия совершила 19 обстрелов по гражданскому населению.

"Армия РФ выпустила снаряды по 9 населенным пунктам: городам Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, селах Дружба, Ласточкино, Торское", — указано в сообщении.

В Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще троих ранили.

Ракетная атака РФ на Славянск / ©
Ракетная атака РФ на Славянск
Ракетная атака РФ на Славянск / ©
Ракетная атака РФ на Славянск
Ракетная атака РФ на Славянск / ©
Ракетная атака РФ на Славянск

Ранее мы сообщали, что ночью, 19 сентября во Львовской области прозвучала серия взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
688
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