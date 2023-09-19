Россия нанесла ракетный удар по Славянску: фото последствий

Предварительно известно, что обошлось без жертв.

В ночь на 19 сентября оккупационные войска ударили ракетами С-300 по Славянску.

Об этом сообщает МВД Украины.

Россияне повредили учебное заведение, общежитие и частный дом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Около 01:00 российские войска "Смерчами" накрыли село Богатырь, ранили человека. Снаряды попали в частный дом и хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток Россия совершила 19 обстрелов по гражданскому населению.

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"Армия РФ выпустила снаряды по 9 населенным пунктам: городам Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, селах Дружба, Ласточкино, Торское", — указано в сообщении.

В Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще троих ранили.

Ракетная атака РФ на Славянск

Ракетная атака РФ на Славянск

Ракетная атака РФ на Славянск

Ранее мы сообщали, что ночью, 19 сентября во Львовской области прозвучала серия взрывов.

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