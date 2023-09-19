Россия нанесла ракетный удар по Славянску: фото последствий

Предварительно известно, что обошлось без жертв.
В ночь на 19 сентября оккупационные войска ударили ракетами С-300 по Славянску.
Об этом сообщает МВД Украины.
Россияне повредили учебное заведение, общежитие и частный дом.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Около 01:00 российские войска "Смерчами" накрыли село Богатырь, ранили человека. Снаряды попали в частный дом и хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток Россия совершила 19 обстрелов по гражданскому населению.
"Армия РФ выпустила снаряды по 9 населенным пунктам: городам Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, селах Дружба, Ласточкино, Торское", — указано в сообщении.
В Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще троих ранили.
Ранее мы сообщали, что ночью, 19 сентября во Львовской области прозвучала серия взрывов.
Читайте также:
- Удар "Шахедами" по Львову: спасатели тушат масштабный пожар
- Крымский мост дымит: что произошло
- В Мелитополе "хлопок" – в городе прогремели мощные взрывы