Россия нанесла ракетный удар по Славянску: трое жителей погибли

В ночь на 31 мая оккупанты страны-агрессорки России нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области.

Вражеский авианалет армии Российской Федерации произошел ночью. В результате авиаудара в Славянске есть погибшие и травмированные мирные жители.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Пострадали школа и несколько многоэтажных домов. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро получили ранения.

"Это по состоянию на сейчас. Какие еще аргументы нужны, чтобы эвакуироваться!? Собирайтесь!" – призвал Лях.

Фото: Славянская ВГА.

Фото: Славянская ВГА.

Напомним, начались 97 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком направлении продолжаются напряженные бои. На Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага, а ударная авиация Воздушных сил размотала позиции оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 31 мая.

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