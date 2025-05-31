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Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: есть разрушение и пострадавший
В результате ракетной атаки по территории Недригайловской общины Сумской области зафиксировано разрушение в жилом секторе и по меньшей мере один пострадавший человек.
В результате ракетной атаки по территории Недригайловской общины Сумской области зафиксировано разрушение в жилом секторе и по меньшей мере один пострадавший человек.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
По данным ОВА, враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской общины. В результате атаки повреждены частные дома и разрушены складские помещения.
«Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения. По меньшей мере, один человек пострадал — ему оказали медицинскую помощь на месте», — отмечается в сообщении областной власти.
Информация о других возможных жертвах или повреждениях уточняется. На месте работают экстренные службы.
российские захватчики в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Харькову и области дронами-камикадзе.
Мы ранее информировали, что враг совершил атаку на город Измаил в Одесской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).