Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: есть разрушение и пострадавший

Захватчики обстреляли Сумщину / © Associated Press

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В результате ракетной атаки по территории Недригайловской общины Сумской области зафиксировано разрушение в жилом секторе и по меньшей мере один пострадавший человек.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По данным ОВА, враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской общины. В результате атаки повреждены частные дома и разрушены складские помещения.

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«Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения. По меньшей мере, один человек пострадал — ему оказали медицинскую помощь на месте», — отмечается в сообщении областной власти.

Информация о других возможных жертвах или повреждениях уточняется. На месте работают экстренные службы.

российские захватчики в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Харькову и области дронами-камикадзе.

Мы ранее информировали, что враг совершил атаку на город Измаил в Одесской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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