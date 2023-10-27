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Россия нанесла ракетный удар по зданию пожарной части Изюма: есть пострадавшие (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россия нанесла ракетный удар по зданию пожарной части Изюма: есть пострадавшие (фото)

Ракетный удар по пожарной части Изюма / Фото: Игорь Клименко

Восемь спасателей пострадали, четверо из них — в больнице, также повреждено само здание и 13 единиц техники.

Пожарной охране Харьковской области 27 октября исполняется 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Восемь спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники. Однако главное сейчас — наши люди. Четверо сотрудников находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — написал глава МВД.

Повреждено здание пожарной части / ©
Повреждено здание пожарной части
Также повреждено 13 единиц техники / ©
Также повреждено 13 единиц техники

Напомним, российская армия в ночь на 25 октября атаковала Харьковскую область, ударив по селу Подолы Купянского района. Погибли двое мужчин.

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Дата публикации
Просмотры
3881
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