Россия нанесла ракетный удар по зданию пожарной части Изюма: есть пострадавшие (фото)

Восемь спасателей пострадали, четверо из них — в больнице, также повреждено само здание и 13 единиц техники.

Пожарной охране Харьковской области 27 октября исполняется 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Восемь спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники. Однако главное сейчас — наши люди. Четверо сотрудников находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — написал глава МВД.

Повреждено здание пожарной части

Также повреждено 13 единиц техники

Напомним, российская армия в ночь на 25 октября атаковала Харьковскую область, ударив по селу Подолы Купянского района. Погибли двое мужчин.

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