Россия нанесла ракетный удар по Житомирской области: подробности

Сегодня, 22 мая, около 13:00, Россия нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Погиб по меньшей мере один человек.

Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр": три ликвидированы авиацией и одна — подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

По имеющейся информации, Житомирщина атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

В свою очередь глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко комментарии "Общественному" сообщил, что в результате удара российских войск по Малину погиб по меньшей мере один человек.

По его словам, информация предварительная, поскольку на месте удара продолжают разбирать завалы.

"Уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот – ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна", – рассказал Виталий Бунечко.

Напомним, российские оккупанты утром 20 мая ракетами обстреляли город Малин в Житомирской области. Из-за обстрелов пострадал объект инфраструктуры, повреждены 100 жилых домов и ранены трое человек.

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