Россия нанесла три ракетных удара по Хмельницкому: в ОГА рассказали детали ночного обстрела

Информация о пострадавших проверяется.

В ночь на 30 марта армия Российской Федерации нанесла три ракетных удара по Хмельницкому.

Детали ночного обстрела оккупантов рассказал начальник областной военной администрации Сергей Гамалий.

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По его словам, произошло три удара по промышленным объектам области. Следует отметить, что это первый обстрел города с начала российской войны в Украине.

"Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", — подчеркнул руководитель Хмельницкой ОГА.

В свою очередь, городской голова Александр Симчишин сообщил, что соответствующие службы и структуры сработали оперативно и четко. Ситуацию в громаде он называет контролируемой.

Как сообщалось, 29 марта российские войска нанесли удар по Староконстантинову Хмельницкой области.

К слову, российская армия уже не в первый раз наносит удары по городу. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля, в первый день вторжения. После этого по местному аэродрому попали еще несколько раз.

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