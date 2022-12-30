Россия нанесла удар по Харьковщине: есть жертвы и пострадавшие

В пятницу, 30 декабря, Россия ударила по селу Екатериновка Харьковской области. В результате российских террористов погибли и ранены.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Харьковщина, село Екатериновка. Оккупанты нанесли удар по населенному пункту. 2 человека погибли, еще 2 — ранены. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — говорится в его сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что из-за вражеских обстрелов кафиров погиб 50-летний мужчина, еще один — получил ранение.

"Сегодня под ударом оккупантов снова Купянский район. Около 11:30 в результате вражеского обстрела в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина. Еще один обстрел города Купянска произошел около 13:00. По данным данных Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте", — написал чиновник.

Россия атаковала Киев в ночь на 30 декабря

В ночь на 30 декабря Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. По информации от сил противовоздушной обороны, семь вражеских дронов-камикадзе шли на Киев. Два сбили на подлете в столицу, еще пять – над Киевом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Офисе президента Украины показали последствия атаки иранских беспилотников на Киев. Там сообщили, что вражеский беспилотник "Shahed" попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали.

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