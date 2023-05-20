Россия нанесла удар по Харькову дроном-камикадзе: последствия атаки

20 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову дроном-камикадзе. Окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

20 мая около 14:30 российские военные запустили в Харьков беспилотник. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе " Ланцет ".

Дрон попал в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе.

По словам экспертов, с помощью "ланцетов" россияне охотятся на украинскую технику. Оккупанты целенаправленно пытаются выбивать "ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику. "Ланцеты" всегда работают в паре с разведывательными дронами.

Дрон-камикадзе "Ланцет".

Напомним, Путин и дальше будет пытаться атаковать Киев ракетами. Резкое увеличение количества ракетных и дроновых ударов по Украине связано не только с попытками России охотиться на ЗРК Patriot.