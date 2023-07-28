Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре: первые подробности

Пока известно о трех раненых.

Российский террористический режим нанес ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Бакумов.

"Днепр. Государство-террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке", - сообщил нардеп.

Он отметил, что оперативно-спасательные службы приступили к работе по спасению людей и ликвидации последствий.

"Это военное преступление, наглое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики - военные преступники. И они будут наказаны", - пишет он.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что сейчас известно о трех раненых.

"По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь", - написал Клименко.

Также удар по Днепру прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские террористы…" - написал Ермак в своем Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами "шахед" Черкасскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время воздушной тревоги, объявленной на Одесчине, прогремели взрывы на юге области.

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