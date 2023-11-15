Россия нанесла удар по многоэтажке в Донецкой области: один подъезд разрушен полностью (фото)

В ночь на 15 ноября Россия нанесла удар по многоэтажке в г. Селидово Покровского района Донецкой области. По утрам известно об одной жертве, под завалами может оставаться по меньшей мере еще один человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

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По данным спасателей, в результате атаки произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. Спасены 5 человек, среди них – ребенок.

"На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7.30 аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ракетный удар РФ по Селидову в Донецкой области. / Фото: ГСЧС Украины

Ракетный удар РФ по Селидову в Донецкой области. / Фото: ГСЧС Украины

Ракетный удар РФ по Селидову в Донецкой области. / Фото: ГСЧС Украины

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, чего именно ждет Путин, чтобы нанести массированный удар по Украине.

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