Россия нанесла удар по многоэтажке в Донецкой области: один подъезд разрушен полностью (фото)

Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.
В ночь на 15 ноября Россия нанесла удар по многоэтажке в г. Селидово Покровского района Донецкой области. По утрам известно об одной жертве, под завалами может оставаться по меньшей мере еще один человек.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным спасателей, в результате атаки произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. Спасены 5 человек, среди них – ребенок.
"На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок", — говорится в сообщении.
По состоянию на 7.30 аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, чего именно ждет Путин, чтобы нанести массированный удар по Украине.
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