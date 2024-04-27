Россия нанесла удар по Волчанску в Харьковской области: из-под завалов извлекли тело мужчины

Погибшему мужчине, по данным ОВА, было 67 лет.

Утром субботы, 27 апреля, Россия нанесла удар по Волчанску Харьковской области. Из-под завалов дома изъяли тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, погибших был в 1956 году.

"Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасатели изъяли тело погибшего мужчины. Сегодня утром враг продолжал наносить удар по жилому сектору города Волчанск. Из-под обломков одного из разрушенных частных жилых домов спасатели деблокировали тело мужчины 1956 года рождения", - говорится в сообщении.

Глава области Олег Синегубов добавил, что из-за постоянных обстрелов из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 79 детей с семьями. В частности,

Золочевское общество – 15;

Боровская община – 4;

Дергачевское общество – 30;

Липецкое общество – 30.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские войска нанесли ракетный удар по психушке в Харькове. Травм получила 53-летняя женщина. На момент прилета там находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы.

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