Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову: появились фото последствий

Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью, по предварительным данным, один человек пострадал из-за сильного стресса.

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову.

Об этом сообщила ГСЧС Украины и обнародовала фото последствий.

"Враг атаковал Салтовский район беспилотниками. Удар повредил крышу, лифтовую шахту и фасад 9-этажного дома, выбил окна в соседних зданиях и детсаду. Пострадали восемь авто", – говорится в сообщении.

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью. По предварительным данным, один человек пострадал из-за сильного стресса.

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Работают 35 спасателей, психологи ГСЧС, развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жильцам дома.

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 6 марта 2025 года удар беспилотника пришелся по техническому этажу многоэтажки в Харькове.

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