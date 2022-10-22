Россия нанесла удары по критическим объектам Кировоградской области – ОВА

Жителей предупредили о возможных перебоях с электроэнергией.

В субботу, 22 октября, российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области.

Информацию подтвердил глава ОВА Андрей Райкович.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии", — отметил он.

Райкович также предупредил о возможных перебоях со снабжением электроэнергией и призвал граждан выключить из розеток все лишние приборы, поскольку в области уже начали отключение электроэнергии.

Повреждение критической инфраструктуры в результате атак России

Утром в субботу, 22 октября, воздушная тревога была объявлена на территории почти половины страны.

Пока известно, что россияне атаковали Луцк, Хмельницкий, Ровенскую и Черкасскую области.

Так, в Луцке есть попадание в объект энергетики.

Ровенская область также пострадала в результате атаки.

В Черкасской области ОВА подтвердила попадание ракеты по энергообъекту и призвали к "жесткой" экономии.

22 октября в Хмельницком также прогремели взрывы. "Прилет" официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии.

В Киеве с утра начались стабилизационные отключения света.