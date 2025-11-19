Россия нанесла жестокий удар по энергетикам на Днепропетровщине: подробности

ДТЭК / © ДТЕК

Реклама

Энергетики пострадали на Днепропетровщине во время очередной вражеской атаки дронов. Один из работников находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Атака дронов произошла тогда, когда на объекте находилась бригада работников.

Реклама

В результате удара ранения получили пятеро энергетиков. Один энергетик находится в тяжелом состоянии.

Четверо работников получили контузии и обломочные ранения разной степени тяжести.

Все пострадавшие оперативно получают необходимую медицинскую помощь.

Компания ДТЭК заявила, что приложит все возможные усилия для скорейшего восстановления своих коллег, пострадавших во время исполнения служебных обязанностей.

Реклама

Обстрел энергетических объектов и ранение гражданских работников является очередным военным преступлением, направленным против критической инфраструктуры Украины.

Напомним, в ночь на 19 ноября Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив 524 воздушных целей — от ударных дронов до ракет разных типов. По данным Воздушных Сил, украинская ПВО смогла сбить и подавить 483 из них.

Основной удар пришелся на Львовскую, Тернопольскую и Харьковскую области. Враг запускали «Шахеды», крылатые ракеты Х-101 и «Калибр», а также «Искандер-М». Попадание и падение обломков зафиксировано в ряде регионов.