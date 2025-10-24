Россия нанесла "зверский" удар по Харькову: что известно

Реклама

Россия нанесла очередной удар по Харькову — на этот раз враг атаковал гражданское транспортное предприятие. В результате попадания вражеского БпЛА пострадали двое мужчин, они госпитализированы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, в 15:56 произошло попадание вражеского дрона типа «Ланцет».

В результате взрыва пострадали двое гражданских мужчин — 59 и 66 лет. Они получили взрывные травмы.

«Пострадавшие госпитализированы. Сейчас врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», — сообщил Синегубов.

Глава ОГА подтвердил, что в результате удара вражеского БпЛА поврежден грузовой автомобиль. На месте работают соответствующие службы, детали инцидента выясняются.

Напомним, российские войска 24 октября массированно обстреляли жилые кварталы Херсона из реактивных систем залпового огня и нанесли ударны дронами. В результате атаки погибли три человека, среди них женщина, которая находилась в маршрутном такси, а еще 11 мирных жителей, в том числе 16-летний подросток, получили ранения.

Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Пострадавшие находились как на улице, так и в собственных домах во время ударов. Семеро раненых госпитализированы в больницы.