Россия наносит авиаудары, количество жертв значительно возросло: какая ситуация в Мариуполе 14 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен русскими оккупантами. Враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 13 мая.

Зеленский рассказал об "очень сложных переговорах" по эвакуации из Мариуполя и "Азовстали"

Украина продолжает переговоры с Россией, чтобы добиться эвакуации людей из Мариуполя и завода "Азовсталь". В переговорный процесс привлекают влиятельных посредников. Переговоры – "очень сложные", отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские военные в "фильтрационных лагерях" допрашивают уже детей

Российская армия в фильтрационных лагерях дошла до допроса детей. Таким образом оккупанты хотят поймать родителей на лжи. Об этом рассказали последние эвакуированные из Мариуполя жители.

Фото: Associated Press

"Результат может не удовлетворить всех": Верещук о переговорах по военным с "Азовстали"

Команда работает над увольнением украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Переговоры с врагом очень сложны, и результат может не удовлетворить всех. В вопросе увольнения защитников Мариуполя не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться к "Азовстали" (фото)

Российские оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

Массовые захоронения под Мариуполем в мае увеличились на 140 метров

Спутник Planet Labs зафиксировал в мае увеличение массовых захоронений возле Мариуполя, в частности, в поселке городского типа Старый Крым. Российские военные продолжают привлекать для захоронения местных жителей, вынужденных соглашаться работать за еду, воду и медикаменты, которых в Мариуполе пока не хватает.

Генштаб ожидает увеличения атак оккупантов на "Азовсталь" из-за эвакуации гражданских

Армия РФ продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю в Донецкой области. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь", сообщает Генштаб ВСУ.

Фото: Associated Press

За "свидетельства" против защитников Мариуполя оккупанты предлагают жителям захваченных территорий деньги

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Российские военные предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины деньги за разрушенное жилье. Такие "компенсации" оккупанты предлагают в обмен на "свидетельства" против защитников Мариуполя. Кроме того, оккупанты убеждают жителей Бердянска, что ВСУ якобы "намерены применить в городе химическое оружие". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Тик-ток войска Кадырова обстреляли жилые дома в Мариуполе и раздавили танком авто ради видео

Циничные обстрелы и разрушения происходят в Мариуполе. На видео, обнародованном в соцсетях, видно, как кадыровские тикток-войска на танке с соответствующей опознавательной символикой стреляют по многоквартирным домам, а затем бесцельно давят припаркованные автомобили мирных жителей.

Фото: Getty Images

"Просто ярость": появилось свежее видео бомбардировки оккупантами "Азовстали"

В Сети опубликовано свежее видео, на котором зафиксированы бомбардировки российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе. На кадрах видно, как от вражеских ударов большой густой дым поднимается в небо Мариуполя.

Призыв к мировому сообществу от украинцев – спасти защитников Мариуполя

В Сети распространяется флеш-моб под хэштегом #extraction_the_military_of_Mariupol. Обращение к миру пишут художники, бывшие президенты и рисуют художники с напоминанием о тех, кто сейчас на "Азовстали" и нуждается в помощи. Уже 79 дней, непонятно, как умудряются выживать, но уничтожают врагов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напомним, В Мариуполе российские оккупанты убили украинского эксбоксера и судью Алексея Купырева. Жизнь 46-летнего Алексея Купырева трагически оборвалась в результате жутких бомбежек Мариуполя российскими захватчиками.

Наступление врага на восточном направлении, обстрел Мариуполя – карта боевых действий по состоянию на 14 мая

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