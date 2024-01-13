Россия наносит удары по аэродромам Украины: эстонская разведка назвала неожиданную причину

Агрессорка Россия наносит удары по украинским аэродромам, потому что опасается поступления современных истребителей F-16 на вооружение Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава эстонской разведки Антс Кивисельг, сообщает издание ERR.

По его словам, в последние недели российская армия активно применяет бомбардировщики дальнего действия и ракеты "Калибр".

"По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений", — отмечает Кивисельг.

Он прогнозирует, что в обозримом будущем ожидаются более массированные ракетные удары.

Напомним, издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании сообщило, что поставки F-16 от Дании для украинских Вооруженных сил задерживаются. Срок задержки составляет около полугода.

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