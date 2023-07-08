Россия направила на юг Украины почти всю Восточную группировку войск: что это значит

На временно оккупированные территории на юге Украины агрессорка Россия перебросила почти всю Восточную группировку войск. Это может свидетельствовать о слабой обороне оккупантов на этом участке фронта.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Специалисты прокомментировали заявление украинского военкора Константина Машовца о том, что в состав Восточной группировки войск входят 5-я, 35-я, 36-я и 29-я общевойсковые армии — все — Восточный военный округ.

"ISW не может подтвердить точный состав Восточной группировки вооруженных сил. Хотя и дальше кажется, что эта структура оперативного управления в значительной степени совпадает со структурой Восточного военного округа (СВО)", — отмечают аналитики.

К слову, Машовец также утверждал, что 127-я ОМСБр 5-й ОМС и 60-я ОМСБр действуют вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Между тем другое главное подразделение общевойсковой армии РФ – это 57-я ОМСБр, действующая к югу от Бахмута.

Кроме того, Машовец заявил, что 38-я моторизованная стрелковая бригада, 64-я моторизованная стрелковая бригада и 69-я отдельная бригада прикрытия 35-й общевойсковой армии РФ размещены в западной части Запорожской области. Тем временем 537-я мотострелковая бригада и 5-я отдельная танковая бригада 36-й общевойсковой армии РФ расположены в районах к югу от Великой Новоселки в Донецкой области.

"Ранее ISW оценивало, что предполагаемая гибель начальника штаба 35-й ОМС в результате украинского ракетного удара 13 июня в Запорожской области свидетельствует о том, что значительные подразделения 35-й ОАЭ, вероятно, действуют вдоль Запорожского фронта", — говорится в отчете Института.

По словам Машовца, 29-я общевойсковая армия РФ – это самая малая общевойсковая армия в ОМОН. Она является единственным формированием Восточной группировки войск в резерве. Он также добавил: к действиям на юге Украины привлечены 58-я и 49-я общевойсковые армии РФ и 22-й армейский корпус Южного военного округа.

В свою очередь, в ISW сообщается, что также наблюдали за элементами бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, которые продолжали служить на западе Донецкой области после значительных потерь во время наступления РФ зимой и весной 2023 года.

"Отчет Машовца и текущее наблюдение ISW за российским боевым порядком на юге Украины свидетельствуют о том, что почти вся боевая сила армейского корпуса направлена ​​на защиту от украинских контрнаступлений, прежде всего на юге Украины", — подчеркнули американские эксперты.

По их словам, развертывание почти всей Восточной группировки войск армии Российской Федерации, а также крупных подразделений на линии фронта на юге Украины свидетельствует о том, что оборона оккупантов на украинском юге может быть хрупкой.

Между тем, в отчете Машовца говорится, что единственный резерв, который российские военные имеют на юге Украины, состоит из подразделений 29-й общевойсковой армии – наименьшей общевойсковой армии Восточного военного округа. Она имеет только одну маневренную бригаду: 36-ю мотострелковую бригаду. К слову, она участвовала в битве за Киев в начале 2022-го и воевала под Угледаром в начале 2023 года. Поэтому, отмечают в ISW, вероятно, эта бригада деградировала.

Аналитики резюмировали, что, несмотря на мощную оборону РФ на юге Украины, ее можно пробить. Что больше – оккупационным войскам, вероятно, придется отступить на подготовленные оборонные позиции без значительной поддержки со стороны оперативных резервов, если украинские силы достигнут оперативного прорыва.

"Уход в контакте является чрезвычайно сложной военной задачей. Непонятно, смогут ли находящиеся в контакте российские силы успешно отойти от своих первых рубежей к другим в надлежащем порядке. Особенно если эти силы, а также силы позади них в эшелонах, изношены и нет поддерживаются", — резюмировали американские специалисты.

Напомним, в Пентагоне высказались о контрнаступлении ВСУ и заявили, что оно происходит медленнее, чем ожидалось. Впрочем, пока слишком рано делать выводы о перспективах Украины получить преимущества на поле боя.

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