Россия наращивает мощности по изготовлению двигателей для ракет: фото со спутника

Американские чиновники называют это "самым масштабным расширением военного производства со времен Советского Союза".

Россия активно ведет строительные работы на пяти объектах, связанных с производством твердотопливных двигателей для ракет.

Об этом сообщает Международный институт стратегических исследований (IISS) со ссылкой на исследование ученого Фабиана Гинца.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что строительство направлено на восстановление старых советских объектов и строительство новой инфраструктуры для производства ракетных двигателей.

Супутникові знімки

Особый акцент сделан на твердотопливных ракетных системах, ключевых в стратегическом арсенале России и используемых в тактическом оружии малой дальности.

Супутникові знімки

Центры производства твердотопливных ракет расположены в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Эксперты отмечают, что эта активность заметна только в 2023 году после трех десятилетий почти полной стагнации.

Супутникові знімки

"Эта работа заслуживает внимания, учитывая, что за последние 30 лет было мало доказательств расширения или реконструкции. Только в 2023 году, спустя три десятилетия после распада Советского Союза, появились значительные инвестиции", — говорится в сообщении.

Супутникові знімки

Напомним, что Украина увеличила производство крылатых ракет "Нептун". Уже произведены первые 100 ракет в этом году.