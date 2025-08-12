Россия наращивает производство дронов: в ГУР назвали запланированное в этом году количество "Шахедов"

Россия планирует в этом году изготовить 79 тысяч БПЛА

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о значительном наращивании производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России. По его словам, агрессор стремится к полному импортозамещению компонентов и имеет амбициозные планы по выпуску дронов в 2025 году.

Об этом он рассказал в интервью «Общественному».

«К сожалению, Российская Федерация может наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов разных типов. Приведу главные числа. Они планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Если разбить это по видам, то „Герань-2“ — 40 000 единиц, „Гарпия-1“ — 5700, „Гербера“ и другие ложные цели — около 34 000. Это те планы, которые есть в Российской Федерации», — отметил Скибицкий.

Он пояснил, что Россия развернула дополнительные линии производства, в частности, в Ижевске и Елабуге, чтобы достичь этих показателей. По словам замглавы ГУР, государство-агрессор пытается полностью отказаться от импорта и заместить все необходимые компоненты.

«Таким образом Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения. Потенциал есть. Наша задача здесь – предупредить это все, не допустить такого увеличения. И если есть возможность — уничтожить именно производственные мощности», — заявил он.

Он подчеркнул, что потенциал для увеличения производства у россиян есть, поэтому противодействие со стороны Украины должно быть активным.

