Россия наращивает производство оружия: повлияет ли это на ход событий на фронте — Reuters

Наращивание оружия позволит России производить около 200 танков в год.

РФ в ближайшие дни, вероятно, увеличит производство артиллерийских снарядов примерно до двух миллионов единиц в год. Впрочем, этого количества недостаточно, чтобы решить проблему нехватки боеприпасов на фронте.

Об этом пишет Reuters.

Как передает издание, в 2022 году Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

"Если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, находитесь в разгаре боя и можете производить только один-два миллиона снарядов в год, я не думаю, что у вас очень сильная позиция", – сказал он.

В частности, наращивание оружия позволит России производить около 200 танков в год, что тоже вдвое выше предыдущих западных оценок.

"Проблемы российской армии в недостатке снарядов указывает также визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне гордо заявили, что создали планировочную бомбу на базе ФАБ-1500. Якобы после нескольких месяцев работы на войне против Украины впервые была применена первая УМПК ФАБ-1500 М54.

Читайте также: