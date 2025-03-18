Кремль собирается усилить информационно-психологические атаки против Украины - ГУР

Основными целями российских ИПСО остаются Вооруженные силы, украинские спецслужбы и общество в целом.

Россия активно расширяет подразделения информационно-психологических спецопераций (ИПСО) в своих вооруженных силах. В частности, такие спецподразделения уже созданы в 3-й и 51-й общевойсковых армиях ВС РФ.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки МО Украины.

Для формирования новых структур еще в апреле 2024 года правительство государства-агрессора ввело отдельную группу военных специальностей под названием "Информационное противоборство".

Обучение специалистов ИПСО проходит в военной академии Генштаба ВС РФ и военно-космической академии имени Можайского. При этом перемещение таких специалистов между воинскими частями запрещено без согласования со штабами военных округов.

Расширение подразделений информационного влияния в структуре армии РФ свидетельствует о том, что Кремль намерен усилить информационно-психологические атаки против Украины. Основными целями российских ИПСО остаются Вооруженные силы, украинские спецслужбы и общество в целом.

Ранее Служба безопасности Украины зафиксировала усиление информационных атак со стороны российских спецслужб, использующих пропагандистов, блоггеров и так называемых "экспертов" для распространения антиукраинских тезисов. Кремль пытается "разгонять" эти нарративы через ботофермы, социальные сети и подконтрольные СМИ.