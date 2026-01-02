Россия наращивает удары авиабомбами: Игнат предупредил о новой угрозе вражеских обстрелов

Авиобомба. / © ТСН.ua

Войска агрессора России наращивают применение управляемых авиабомб разных типов. В этом году это будет одна из главных угроз.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в течение 2025 года россияне применили 60 тыс. таких бомб. Ежемесячно, отметил представитель ВС, количество применения КАБов оккупационными войсками только растет.

"Это средства, которые враг применяет около двух лет, и тенденция растет. Мы понимаем, что в мире нет столько ракет, чтобы работать по этим бомбам. Но уже есть успешное противодействие этим средствам по разным направлениям", — рассказал Юрий Игнат.

Основным средством противодействия должна являться борьба с российской авиацией, говорит он. Именно поэтому "нужно отгонять подальше носителей таких авиабомб".

Как сообщалось, в течение 2025-го в Украине было только четыре дня без ракет и "Шахедов" — два дня в апреле и два дня в мае.

Отметим, что United24 информировал о том, что в прошлом году Россия выпустила по Украине более 60 тыс. управляемых авиационных бомб, около 2,4 тыс. ракет разных типов и более 100 тыс. беспилотников.