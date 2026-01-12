Россия нарастила атаки на гражданских на фоне мирных переговоров – новые данные о жертвах

Последствия обстрелов Украины / © npu.gov.ua

Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как президент США Дональд Трамп приступил к усилиям по прекращению войны.

Согласно анализу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в 2025 году в результате российских атак погибли около 2400 мирных жителей Украины, еще почти 12 тысяч получили ранения. Это почти на 30% больше, чем в 2024 году. Данные соответствуют статистике ООН, обнародованной на этой неделе.

В докладе отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года общее число погибших среди гражданского населения Украины составило около 15 тысяч человек, более 40 тысяч были ранены. Среди жертв – не менее 758 погибших детей и 2445 раненых.

Хотя авторы оценки не делают выводов по поводу мотивов Кремля, временные рамки указывают, что интенсивность атак росла каждый раз, когда администрация Трампа пыталась продвинуть мирные переговоры. Более 2000 из прогнозируемых на 2025 год смертей среди гражданских произошли после телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в марте, в ходе которого стороны договорились начать переговоры о прекращении огня.

В документе также указано, что в течение нескольких месяцев после участия российских чиновников в первых за три года прямых переговорах с Украиной в мае Россия нанесла 40 самых масштабных воздушных ударов за все время войны. Во второй половине года, преимущественно после встречи Трампа с Путиным в августе в Анкоридже, российские войска запускали в среднем около 5300 беспилотников в месяц – более чем в пять раз больше, чем в среднем в 2024 году.

После появления в ноябре информации о 28-пунктовом плане прекращения войны, который якобы разрабатывали американские и российские чиновники, Россия, по оценке, выпустила по украинским городам более 9000 дронов и 350 ракет. В результате этих ударов погибли более 220 гражданских.

Европейские чиновники, комментировавшие отчет Bloomberg, заявили, что эти данные свидетельствуют: Владимир Путин не воспринимает мирные переговоры серьезно и, вероятно, пытается усилить свои позиции, демонстрируя готовность к эскалации насилия и давлению на Украину. Кремль запрос агентства о комментарии пока не прокомментировал.

Ранее аналитики оценили перспективы окончания войны России против Украины в 2026 году. Почему конфликт вряд ли завершится в этом году и влияет на переговорный процесс – детали в материале.