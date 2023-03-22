Россия нарастила количество кораблей в Черном море: в ВСУ рассказали об опасности

В общей сложности в акватории может быть около 16 ракет.

По состоянию на утро 22 марта агрессорша Россия удерживает в Черном море 13 боевых кораблей. Среди них есть два надводных ракетоносителя. Враг снова нарастил корабельную группировку.

Об этом сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Нарастив такое присутствие огневого поражения (россияне — Ред.) на этом пока остановились. Что касается надводных ракетоносителей, то их снаряжение может достигать 16 ракет. Уровень ракетной опасности остается на высоком уровне", — заявила она.

Прокомментировала Гуменюк также ночную атаку дронами. По ее словам, удары были без использования морского базирования ракет. Это может свидетельствовать о том, что россияне существенно экономят морские ракеты и приберегают высокоточное оружие.

"То, что они сейчас пытаются использовать тактику, когда сначала вечером идет атака на южный регион с помощью авиации, позже ночью — атака "Shahed" по другим регионам, по северной, северо-восточной части Украины — это попытка уменьшить сосредоточенность сил нашей ПВО ", — подчеркнула руководитель объединенного прессцентра.

Как сообщалось, в Украине утром 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснели" все регионы. Была угроза ракетного удара.

Напомним, в ночь на 22 марта страна-агрессорка атаковала Украину дронами. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль не стремится к миру. Именно поэтому следует усилить глобальное давление на Москву.

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