Россия нарастила производство ракет в четыре раза: в ГУР раскрыли потенциал оккупантов

После начала полномасштабного вторжения Россия начала наращивать производство своих ракет. Однако самый высокий показатель их применения был в октябре прошлого года.

Россия увеличила производство ракет. Теперь в РФ выпускают в 3-4 раза больше "Калибров" и Х-101, чем это было до полномасштабной войны.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, до полномасштабного вторжения россияне производили примерно десять ракет "Калибров" и Х-101. Теперь этот показатель вырос до сорока или тридцати ракет в зависимости от типа.

"Меньше — "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", — сказал Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР говорит, что противник использовал большое количество ракет из своего арсенала именно в период октябрь – январь. С тех пор столь массированных ударов по Украине не последовало.

"И именно тогда, когда российские руководители поняли, что у них критическая граница – а эта критическая граница в некоторых случаях составляла примерно 8-10% (как говорят, по военным нормативам должен быть запас где-то 30%) – как раз тогда мы и увидели уменьшение количества ракетных ударов. Если мы проанализируем, то март, апрель были достаточно — не скажу, что спокойны — но применение тогда ракетного вооружения было наименьшим, начиная с октября", — рассказал Скибицкий.

По его словам, оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов.

"Результат таких мероприятий мы увидели в мае. Особенно если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Они были использованы больше всего, начиная с октября прошлого года", — отметил заместитель начальника ГУР.

Напомним, Вадим Скибицкий также рассказал, что оккупанты устраивают ракетные атаки, чтобы не допустить активных действий украинских войск на линии фронта, а также внести нервозность в общество и дестабилизировать ситуацию в Украине. Целями российских ракетных ударов по Украине являются, прежде всего, объекты критической инфраструктуры, которые влияют и на обеспечение ВСУ, и на обеспечение жизнедеятельности городов и населения.

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