Россия "нарисовала" результаты своих "референдумов" в четырех областях Украины

Российские средства массовой пропаганды вечером 27 сентября принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах", которые захватчики провели в захваченных районах Запорожья, Херсонщини, Донетчины и Луганщины.

Как и ожидалось, Россия "нарисовала" что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

Результаты оккупационных "референдумов" провозгласили избиркомы захватчиков.

Так, по подсчетам 100% бюллетеней, 93% избирателей из временно оккупированной территории Запорожской области "проголосовали" за "вхождение" региона в состав России, заявила глава "избирательной комиссии" региона Галина Катющенко.

Также в России придумали, что "вхождение" Херсонской области в состав страны-агрессора "поддержали" 87,05% избирателей по итогам подсчета 100% голосов, сообщил "избирком".

За "вхождение" оккупированной Луганской области в состав России на "референдуме" после обработки 100% протоколов "проголосовали" 98,42% избирателей, заявили в "ЦИК ЛНР".

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник поспешил заявить, что 28 сентября подготовит "документ" для президента Владимира Путина о "вхождении" оккупированного региона в состав России.

Что-то недорабатывают оккупанты и коллаборанты в Донецкой области. Так, там объявили промежуточный итог "голосования": проработано 31,74% бюллетеней, и за "присоединение" региона к РФ "высказались" 93,95%.

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Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев уже успел поздравить с итогамы "референдумов" на захваченных территориях Украины фразой: "Добро пожаловать домой, в Россию!"

Напомним, по данным британской разведки, во время своего обращения 30 сентября Путин может объявить о "присоединении" захваченных территорий Украины в состав РФ.

Отметим, что Евросоюз введет санкции против организаторов псевдореферендумов в Украине.

ООН возьмется за Россию через псевдореферендумы на оккупированных территориях

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