Военнослужащим, которые устроились на военную службу после 1 декабря 2024, будут списывать задолженность по кредитам.

Российские власти решили списывать кредиты тем, кто готов подписать контракт. Армия РФ будет пополняться за счет должников банков.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

Как отмечается в сводке, в конце ноября 2024 года в России был принят закон, позволяющий военнослужащим, устроившимся на военную службу после 1 декабря 2024 года, списать задолженность по кредитам. Списание коснется кредитов на сумму до 10 млн рублей (приблизительно 100 тысяч долларов) и будет распространяться также на супругов.

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Эта норма будет действовать в дополнение к программе кредитных каникул для российских военных. Независимая российская медиаорганизация "Медиазона" сообщает, что с октября 2022 года было оформлено 411 тысяч кредитных каникул по ипотечным кредитам и личным займам.

По данным разведки Великобритании, финансовые стимулы России для призывников на военную службу почти наверняка направлены на обеспечение достаточного пополнения для их постоянно растущих потерь, которые составляют более 760 тысяч убитых и раненых, и в среднем 1523 в день в ноябре 2024 года.

Стимулы также почти наверняка направлены на снижение вероятности того, что России придется проводить дальнейшие мобилизации, которые, по мнению российского руководства, наносят ущерб общественной поддержке войны и повышают риск дальнейшей губительной крупномасштабной эмиграции, говорится в строительстве.

"Списание платежей по кредитам, вероятнее всего, увеличит финансовое давление на российские банки 2025 года, вдобавок к давлению со стороны высоких процентных ставок и санкций. Это почти наверняка снизит устойчивость банковского сектора к реагированию на потенциальный экономический шок", — отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщалось, армия РФ приблизилась к критически важной трассе в Донецкой области. Кроме того, оккупанты пытаются обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск.

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