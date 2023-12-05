Россия нашла новый источник пополнения армии: в ВСУ попал пленный из Непала

По мнению украинского журналиста Россия нашла еще один источник пополнения своей армии.

В ВСУ попал российский пленный из Непала. Он рассказал, как и почему пошел воевать против Украины.

Видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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По словам пленника, ему 22 года. Учился в русском вузе. После окончания университета его хотели выдворить из России, поэтому искал возможность остаться. Ему сказали, что единственный вариант – пойти в армию. Пообещали платить 195 тысяч рублей в месяц. Пошел служить в 70-й полк русской армии.

Однако, по мнению Цаплиенко, история о студенчестве является ложью или полуправдой.

"Пленный оккупант не говорит по-русски и очень плохо говорит по-английски. Поэтому вряд ли он мог поступить в вуз, даже российский. Продажа студенческих виз через университеты является коррупционной составляющей канала нелегальной миграции на постсоветском пространстве. То есть, он, вероятно, просто обычный нелегал", – считает журналист.

Непалец утверждает, что таких, как он, в русской армии больше тысячи.

"Цифра является явным преувеличением, однако Россия, похоже, нашла еще один источник для пополнения своей армии рабов", — отметил Цаплиенко.

Напомним, российский военнопленный рассказал об издевательствах своих командиров.

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