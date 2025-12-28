Россия нашла слабое место ПВО: что изменилось в атаках на Украину

Последствия обстрелов Киева 27 декабря / © Associated Press

Российские войска изменили тактику ударов по Киеву, начав применять летящие на малых высотах беспилотники. Это затрудняет их выявление системами противовоздушной обороны и в то же время повышает угрозу гражданскому населению.

Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в комментарии "КИЕВ24".

"В Киеве мы увидели атаки шахедов на малых высотах, что привело к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. К сожалению, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди. Есть погибшие", - отметил эксперт.

По словам Хазана, полеты дронов на низких высотах делают их менее заметными для радаров и средств ПВО, однако значительно увеличивают риски для мирных жителей.

Напомним, продолжающаяся атака на Киев 27 декабря показала опасную тенденцию: Россия не только нарастила производство ударных дронов, но и существенно увеличила количество персонала для их обслуживания.