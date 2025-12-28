- Дата публикации
Россия нашла слабое место ПВО: что изменилось в атаках на Украину
Россия применяет новую тактику атак по Киеву — дроны-камикадзе летят на малых высотах, становясь менее заметными для ПВО и более опасными для гражданских.
Российские войска изменили тактику ударов по Киеву, начав применять летящие на малых высотах беспилотники. Это затрудняет их выявление системами противовоздушной обороны и в то же время повышает угрозу гражданскому населению.
Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в комментарии "КИЕВ24".
"В Киеве мы увидели атаки шахедов на малых высотах, что привело к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. К сожалению, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди. Есть погибшие", - отметил эксперт.
По словам Хазана, полеты дронов на низких высотах делают их менее заметными для радаров и средств ПВО, однако значительно увеличивают риски для мирных жителей.
Напомним, продолжающаяся атака на Киев 27 декабря показала опасную тенденцию: Россия не только нарастила производство ударных дронов, но и существенно увеличила количество персонала для их обслуживания.