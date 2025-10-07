ТСН в социальных сетях

Война
427
Россия нашла "слабое звено": эксперты назвали незащищенные цели, куда теперь бьет враг

Враг бьет "плотными" ударами по незащищенным облэнерго и газодобыче, используя "дроны-приманки". Готова ли Украина к зиме.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Последствия удара по украинской энергетике

Последствия удара по украинской энергетике / © Associated Press

Российские войска начали новую, более плотную и комбинированную волну атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, охватывающую газодобывающие объекты и региональные сети распределения. Это изменение тактики уже привело к серьезным последствиям и требует немедленной адаптации системы противовоздушной обороны.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Изменение целей: от ТЭС к газодобыче

Новая волна атак началась два месяца назад, включая обстрел нефтебазы SOCAR в Одесской области и поражение Трипольской ТЭС 8 сентября. Однако самой большой опасностью стало смещение акцента на газодобывающую инфраструктуру и объекты распределения.

В начале октября мощнейшая комбинированная атака подверглась объектам газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий назвал это "самой массированной атакой" с начала полномасштабной войны, предположив, что ее последствия были более серьезными, чем февральский удар, когда потери суточной добычи достигали 40%.

В последние дни обстрелы энергетики привели к проблемам в Запорожской, Херсонской, Винницкой, Харьковской, а также Львовской и Ивано-Франковской областях. Самая сложная ситуация остается на Сумщине и Черниговщине, где, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, применяют аварийные схемы и графики отключения света для проведения ремонтных работ.

Новая тактика: плотность и "дроны-приманки"

Эксперты считают, что увеличение случаев поражения энергетических объектов напрямую связано с изменением российской тактики.

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, что враг теперь использует не просто комбинированные, а более плотные удары. Россияне:

  1. Комбинируют средства поражения и повышают их плотность, запуская больше ракет и дронов одновременно по разным направлениям.

  1. Рассчитывают подходящий момент, чтобы количество средств поражения существенно превышало возможности систем ПВО, используя разведданные о времени их перезарядки.

  2. Активно применяют "дроны-приманки" (в частности "Шахеды") и ракеты, чья траектория проходит через населенные пункты, усложняя процесс перехвата.

Удары по "слабому звену"

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев подчеркнул, что россияне изменили и выбор целей: теперь они атакуют преимущественно объекты системы распределения - облэнерго и другие региональные компании, которые снабжают услуги конечными потребителями.

Рябцев считает это изменение "очень опасным", поскольку программы инженерно-технической защиты были централизованы и охватывали прежде крупные компании ("Укрэнерго", "Нафтогаз").

"За безопасность снабженческих компаний отвечали местные органы власти, а они за неимением средств далеко не везде обеспечили необходимый уровень защиты", - отметил Рябцев.

Эксперт считает, что анализ этого "слабого звена" привел к смещению акцентов на удары по локальным операторам, которые оказались менее защищенными. Рябцев призвал максимально быстро проанализировать причины столь эффективных ударов по Шостке и Чернигову, чтобы подготовить энергосистему к зимнему периоду.

Ранее мы писали, что с началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать украинцам масштабные блекауты зимой.

В то же время Украина дает врагу жесткий ответ: Силы обороны атакуют ключевые военно-экономические объекты агрессора, включая завод взрывчатки и нефтяной терминал, а налеты беспилотников уже вызвали топливный кризис в самой России.

427
