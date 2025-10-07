- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 427
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия нашла "слабое звено": эксперты назвали незащищенные цели, куда теперь бьет враг
Враг бьет "плотными" ударами по незащищенным облэнерго и газодобыче, используя "дроны-приманки". Готова ли Украина к зиме.
Российские войска начали новую, более плотную и комбинированную волну атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, охватывающую газодобывающие объекты и региональные сети распределения. Это изменение тактики уже привело к серьезным последствиям и требует немедленной адаптации системы противовоздушной обороны.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Изменение целей: от ТЭС к газодобыче
Новая волна атак началась два месяца назад, включая обстрел нефтебазы SOCAR в Одесской области и поражение Трипольской ТЭС 8 сентября. Однако самой большой опасностью стало смещение акцента на газодобывающую инфраструктуру и объекты распределения.
В начале октября мощнейшая комбинированная атака подверглась объектам газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий назвал это "самой массированной атакой" с начала полномасштабной войны, предположив, что ее последствия были более серьезными, чем февральский удар, когда потери суточной добычи достигали 40%.
В последние дни обстрелы энергетики привели к проблемам в Запорожской, Херсонской, Винницкой, Харьковской, а также Львовской и Ивано-Франковской областях. Самая сложная ситуация остается на Сумщине и Черниговщине, где, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, применяют аварийные схемы и графики отключения света для проведения ремонтных работ.
Новая тактика: плотность и "дроны-приманки"
Эксперты считают, что увеличение случаев поражения энергетических объектов напрямую связано с изменением российской тактики.
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, что враг теперь использует не просто комбинированные, а более плотные удары. Россияне:
Комбинируют средства поражения и повышают их плотность, запуская больше ракет и дронов одновременно по разным направлениям.
Рассчитывают подходящий момент, чтобы количество средств поражения существенно превышало возможности систем ПВО, используя разведданные о времени их перезарядки.
Активно применяют "дроны-приманки" (в частности "Шахеды") и ракеты, чья траектория проходит через населенные пункты, усложняя процесс перехвата.
Удары по "слабому звену"
Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев подчеркнул, что россияне изменили и выбор целей: теперь они атакуют преимущественно объекты системы распределения - облэнерго и другие региональные компании, которые снабжают услуги конечными потребителями.
Рябцев считает это изменение "очень опасным", поскольку программы инженерно-технической защиты были централизованы и охватывали прежде крупные компании ("Укрэнерго", "Нафтогаз").
"За безопасность снабженческих компаний отвечали местные органы власти, а они за неимением средств далеко не везде обеспечили необходимый уровень защиты", - отметил Рябцев.
Эксперт считает, что анализ этого "слабого звена" привел к смещению акцентов на удары по локальным операторам, которые оказались менее защищенными. Рябцев призвал максимально быстро проанализировать причины столь эффективных ударов по Шостке и Чернигову, чтобы подготовить энергосистему к зимнему периоду.
Ранее мы писали, что с началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать украинцам масштабные блекауты зимой.
В то же время Украина дает врагу жесткий ответ: Силы обороны атакуют ключевые военно-экономические объекты агрессора, включая завод взрывчатки и нефтяной терминал, а налеты беспилотников уже вызвали топливный кризис в самой России.