Россия нашла способ обходить защиту украинских энергообъектов: Reuters о новых вражеских ударах

Электроподстанция (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Российские войска используют небольшие FPV-дроны, управляемые через оптоволоконный кабель, для атак на украинские высоковольтные подстанции в Сумской области.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ Центра информационной устойчивости – лондонской организации, исследующей материалы из открытых источников.

Специалисты проверили видеозаписи серии атак, опубликованные в российских социальных сетях. По их данным, такие беспилотники позволяют обходить защитные конструкции и средства радиоэлектронной борьбы.

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Во время войны Россия регулярно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, особенно в прифронтовых регионах. Для защиты оборудования украинские власти установили над высоковольтными трансформаторами массивные бетонные укрытия и противодроновые сетки.

В прифронтовых районах также широко применяют системы РЭБ, приглушающие радиосигналы управления беспилотниками.

Однако FPV-дроны на оптоволокне не зависят от радиосвязи, поэтому остаются стойкими к таким помехам. Они могут потерять управление только в случае повреждения или обрыва тонкого кабеля.

По словам исследователя Центра информационной стойкости Джошуа Скровена, россияне сначала направляют один дрон в защитную сетку, чтобы образовать отверстие, а затем запускают через него следующий беспилотник.

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С мая такие дроны начали проникать внутрь бетонных укрытий через вентиляционные отверстия и атаковать автотрансформаторы – ключевые элементы подстанций.

Руководитель Киевского центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что повреждение автотрансформатора может вывести из строя весь трансформаторный блок. Стоимость такого оборудования на подстанции мощностью 330 киловольтов может составить около 3,5 миллионов долларов.

Исследователи подтвердили четыре подобных атаки на большие, хорошо защищенные подстанции напряжением 330 киловольтов, а также по меньшей мере четыре удара по меньшим подстанциям напряжением 110 киловольтов.

По данным аналитического проекта DeepState, атакуемые объекты расположены на расстоянии от 16 до 26 км от линии фронта.

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В то же время стоимость одного FPV-дрона с оптоволоконной системой может составить около двух тысяч долларов.

По мнению Скривена, использование таких дронов может быть частью российской стратегии по отделению отдельных украинских регионов от общей энергосистемы. После повреждения подстанций Россия может атаковать местные электростанции, чтобы вызвать масштабные отключения света.

Сумщина подвергается интенсивным российским обстрелам с лета 2024 года. В июне 2026 года ситуация с безопасностью в области ухудшилась.

В Международном уголовном суде ранее выдали ордера на арест высокопоставленных российских военных из-за атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в 2022-2023 годах.

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Россия традиционно отрицает умышленные удары по гражданскому населению и утверждает, что ее целями исключительно военные объекты.

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