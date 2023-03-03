Россия нашла в Украине новые мишени для ракет и "Шахедов": эксперт раскрыл подробности

Россия с наступлением весны переориентирует удары крылатых ракет и дронов-камикадзе "Шахед" с украинских электростанций на транспортные узлы и склады боеприпасов, поскольку план "заморозить Украину" не сработал.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Также читайте Чего ждать от наступления России на Донбассе: эксперт объяснил план Путина

"Они планируют переориентировать свои удары ракет и "Шахедов" на транспортную инфраструктуру. Зима прошла, ничего они не получили — заморозки нет, "каменного века" нет, в Киеве все хорошо, в других городах плюс-минус. Возможно, будут бить по транспорту, по железнодорожным путям, по хабам", — прогнозирует Ступак.

По его словам, оккупанты также не оставляют намерений вычислить, где же хранится западное оружие.

"Они понимают, что танки, снаряды, пока едут из Западной Украины, не могут за один день проехать, условно, из Львова в Бахмут. Должны быть какие-то логистические хабы, где они хранятся, размещаются временно, распределяются. Они будут пытаться вычислить их. Они нацеливают свою агентуру, корректировщиков огня. Поэтому, возможно, переориентация будет именно на такие объекты", — считает военный эксперт.

Напомним, спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прогнозирует, что массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом, а враг ищет новую тактику.

По ее словам, сейчас россияне "начинают распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".

Во время ракетной атаки России в ночь на 2 марта в Запорожье случился "прилет" в многоэтажный дом в центре города. В результате ракетного удара погибли 5 человек. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии.

Читайте также: