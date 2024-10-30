Россия наступает медленно, но увеличила темпы продвижения — ISW

Темпы наступления российских захватчиков несколько выросли за последние несколько недель, однако они все еще невелики, чтобы говорить о том, что война вышла из стадии позиционной.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Ряд западных СМИ вводят в заблуждение своих читателей, сравнивая темпы наступления россиян с наступлениями в начале войны и наступлением в сентябре 2024 года. Аналитики напомнили, что в марте 2024 года россияне продвигались на фронте со средней скоростью 1265 квадратных километров в день, что в 90 раз меньше, чем 14 квадратных километров в день, как это происходит сейчас.

Эксперты пишут, что российские войска действительно медленно продвигаются вперед, но это не сравнимо с тем, как быстро они захватили огромные территории в начале своего вторжения.

Аналитики пишут, что захваты Угледара и продвижение на других участках фронта показывают успехи захватчиков, но они не отражают общего увеличения темпов российских наступлений по всей линии фронта, большинство которой не двигается вообще.

Эксперты предполагают, что россияне увеличили темпы наступления по приказу командования, желающего захватить максимально большие территории перед ухудшением погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт объяснил причины тактических успехов врага на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что до конца года Украина может быть вынуждена выйти из Курской области.

Читайте также: