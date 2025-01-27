Россия наступает на Покровском направлении на границе собственных возможностей — военный

Захватчики выполняют свою оперативную задачу, а именно захват Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупационные войска проводят наступательную операцию на Покровском направлении на грани своих возможностей.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната", заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

Он заявил, что захватчики выполняют свою оперативную задачу, а именно захват Донецкой и Луганской областей.

"Ничего не изменилось. Особенно их интересует Покровск. Это экономическая цель. Поскольку известно, что в Покровске расположены шахты с коксующимся углем. Захват Покровска для россиян с экономической точки важен тем, что таким образом они пытаются забрать с рынка конкурента по металлургической отрасли. Ведь Украина еще до полномасштабного вторжения входила в десятку наиболее развитых стран в металлургической отрасли", — объяснил Рыженко.

Он отметил, что экономическая и военная ситуация в России может повлиять на наступательные возможности их армии. Рыженко заявил, что в настоящее время РФ проводит наступательную операцию на грани собственных возможностей.

"Россияне действительно продвигаются на Донетчине, хотя и делают это медленно. Мне неизвестна подробная информация о составе сил, действующих, в частности, на Покровском направлении, но россияне уже действительно на грани своих кульминационных возможностей. Это предел, после которого они уже не способны развивать наступление и вообще проводить наступательные операции. российского руководства, их экономика уже подает тревожные сигналы.

Напомним, ранее сообщалось, что враг может "дойти прямо до Покровска по железной дороге".

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ может реализовать опасный сценарий захвата Покровска.

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