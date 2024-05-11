Россия наступает в Харьковской области: генерал Маломуж назвал истинную цель операции врага

Попытка армии агрессора России прорваться в Харьковскую область – это тактическая операция с целью отвлечения ВСУ от других направлений. Эту сделку оккупанты планировали давно.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Это не стратегическая наступательная операция, а тактическая операция по отвлечению наших ресурсов от Временного Яра, Авдеевского и Марьинского направлений. Также видим, что активизация пошла на Запорожском направлении", — высказался эксперт.

Ранее фиксировались усиление российской группировки в Харьковском и Сумском направлениях. По словам Маломужа, "оккупанты не могли не начать операцию, потому что необходимо было показать, что у них реально перспектива наступления". Поэтому россияне привлекли авиацию, ракетные системы, артиллерию и живую силу.

"Это был вал огня. Конечно, они пустили ряд подразделений, включая диверсионные группы и строевые части, для вторжения на нашу территорию, предполагая, что мы будем расценивать это как стратегическое наступление; будем перебрасывать туда новые и новые бригады. Возможно, снимая с восточного и южного направления, и тем самым у них вырастет перспектива на востоке и юге", — объяснил генерал.

По его мнению, впоследствии войска РФ намерены усилить атаки на Временный Яр и продвигаться по всей территории Донецкой области.

Напомним, накануне в Министерстве обороны сообщили, что утром 10 мая армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области. ВСУ перебросили резервы на этот участок фронта.

Тем временем в Генштабе рассказали о ситуации на утро 11 мая. Отмечается, что Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

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