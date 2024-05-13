Россия наступает в Харьковской области: какая ситуация на фронте по состоянию на вечер воскресенья

Российская армия на севере Харьковщины проводит наступательные операции северо-западнее села Липцы по состоянию на вечер воскресенья, 12 мая.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"В настоящее время российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами к северо-западу от Липцев, а также пытается продвигаться в районах, отделенных от района к северу от Липцев, где российские войска пытались добиться определенных успехов", — сказал Назар Волошин.

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Он заверил, что "Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать полностью враждебное наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону врага". По его словам, принято решение об ужесточении украинских боевых подразделений в этом районе.

В то же время, Волошин не подтвердил информацию об оккупации российскими войсками шести населенных пунктов на севере Харьковщины.

"Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано, мы подтверждать не будем", — сказал спикер.

Он отметил, что городские власти Волчанская "опровергли информацию о мероприятии оккупантов в город, сейчас там продолжаются обстрелы и бои".

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил, сможет ли Украина удерживать линию фронта.

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